فرق الطب الوقائى بقنا تواصل عملها خلال فترة عيد الفطر

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا إلى استكمال خطة المديرية في مراجعة الأعمال الوقائية المختلفة والتأكد من تنفيذها بصورة صحيحة.

أنشطة الطب الوقائي تجوب مراكز قنا

وأشار وكيل الوزارة إلي جانب من تلك الجهود والتي قام بها فريق الوقائي بمستشفى قوص المركزي، حيث قام فريق إشراف المديرية من الطب الوقائي بالمرور على المستشفي ومراجعة مركز الوقاية من مرض السُعار وتم التأكيد على ضرورة استدعاء الحالات المصابة سابقًا لاستكمال الجرعات المقررة لهم، مع التأكيد علي علي فريق المستشفي بضرورة توفير أكياس التبريد بشكل كافى،

كما قام فريق الوقائي بإدارة قوص بالمرور علي مكتب صحة الطواب والوحدة الصحية بخُزام وحاجر خُزام ومحطة مياه المَسيد المرشحة لمتابعة جميع الأعمال الوقائية.

وأضاف وكيل الوزارة إلي مرور فريق المديرية على مستشفي حميات قنا بوسط مدينة قنا ومكتب صحة قنا والوحدة الصحية بمدينة العمال والوحدة الصحية بحى المصالح بالمدينة بهدف متابعة الأعمال الوقائية وإلمام الفريق بالأعمال الوقائية وتنفيذها بالطريقة الصحيحة.

كما قامت فرق الوقائي بإدارة قنا بالمرور على وحدة سيدى عبدالرحيم لمراجعة الطعوم المتواجدة وتوافرها بكمية مناسبة وصلاحيتها للإستخدام الآمن.

وأضاف وكيل الوزارة إلي قيام فريق الوقائي بمركز فرشوط بالمرور علي مكتب صحة فرشوط والوحدة الصحية بقرية رفاعة والوحدة الصحية بنجع غانم والوحدة الصحية بكوم البيجا والوحدة الصحية بالحج سلام والوحدة الصحية بقرية العركى للإطمئنان علي تنفيذ خطة الوقائي خلال العيد ومتابعة التنفيذ الدقيق لكافة الأنشطة الوقائية داخل تلك المنافذ.

فيما أشار الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بالمديرية إلي إستكمال جهود فرق الطب الوقائي في المتابعة والإشراف داخل مركز نجع حمادى بالمرور علي مخزن الطعوم بالإدارة الصحية ومراجعة الأرصدة وتواريخ الصلاحية وحفظها بطريقة صحيحة تضمن الإستدامة لتلك الطعوم حتي إستخدامها بصورة صحيحة للمستحقين من المواطنين.

موضحًا جهود فريق الوقائي بمركز أبوتشت في المرور علي مكتب صحة أبوتشت، ومتابعة التسجيل لحالات المواليد والوفيات علي السيستم، وإستخراج التصاريح المقررة، مع توافر للطعوم واللقاحات المختلفة.

مشيرًا إلي جهود فريق الطب الوقائي بمركز نقادة بالمرور علي مخزن الطعوم ومراجعة كافة الطعوم وتشغيل ثلاجات الحفظ لضمان حفظها بصورة آمنة لضمان تداولها بين المستحقين من المواطنين.

كما قام فريق الوقائي بمركز قفط بالمرور علي الوحدة الصحية بكلاحين ومراجعة الأعمال الوقائية داخل الوحدة وإلمام العاملين بالوحدة بأنواع الطعوم والأمصال المختلفة والتسجيل لها بصورة جيدة ومتابعة المواطنين المستحقين لها لحين حصولهم عليها في مواعيدها المقررة لهم.

مكتب صحة دشنا

وفي مركز دشنا قام فريق الوقائي بالمرور على مكتب صحة دشنا والوحدة الصحية بأبومناع بحرى، لمراجعة الطعوم وتوافر رصيد منها وتسجيل المنصرف منها بصورة دورية لضمان المتوافر المستمر لتلك الطعوم.

كما قام فريق الوقائي بمركز الوقف بالمرور على سلسلة التبريد ومتابعة جاهزيتها وحفظها وترتيب الصلاحيات للطعوم والأمصال وتشغيل ثلاجات حفظ الطعوم بكفاءة تضمن سلامة تلك الطعوم ، كما تم التأكيد على تواجد المكلفين بالعمل ف أماكن عملهم بتلك المنافذ لضمان تقديم الخدمات الوقائية بصورة مستدامة.

وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بقنا بفرض حالة وقائية شاملة تضمن توافر رعاية صحية وبيئية متكافئة ينتج عنها بيئة آمنة لكافة المواطنين من أبناء المحافظة وخاصة أيام المناسبات والأعياد،سعت فرق الطب الوقائي بمراكز المحافظة إلي فرض تواجدها في رعاية صحية مستدامة.

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