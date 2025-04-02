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خارج الحدود

الشرطة الأسترالية تعتقل إرهاببا حاول إحراق كنيسة الأنبا أنطونيوس

الشرطة الأسترالية،
الشرطة الأسترالية، فيتو

كشفت إيبارشية سيدنى وتوابعها بأستراليا فى بيان لها صباح اليوم الأربعاء، عن محاولة إحراق كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بحى جيلفورد غرب مدينة سيدني ومقر إقامة الأسقف الملحق بالكنيسة، وذلك لدى أقتحام شخص مجهول يرتدى سترة بغطاء رأس الكنيسة حاملًا كيس بلاستيك، ما بين الساعة ١١ و١١:٣٠ مساء يوم ٣٠ مارس.

باقتحام الكنيسة وعدد من المباني الملحقة بها 

وأضاف البيان بان كشفت كاميرات المراقبة أن الإرهابى قام باقتحام الكنيسة وعدد من المباني الملحقة بها، ثم قام بإشعال النيران عمدًا باستخدام مواد شديدة الاشتعال على بعد ٦ أمتار من مقر إقامة الأنبا دانييل.

الشرطة الأسترالية وصلت  بعد ٣ دقائق الكنيسة

وأكد البيان أن الشرطة الأسترالية وصلت  بعد ٣ دقائق الكنيسة عقب إبلاغها اكتشاف الجريمة من قبل خادم الكنيسة، وتم القبض على الإرهابى والتحقيق معه، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالأشخاص والكنيسة والمباني الملحقة بها.

 ويعد هذا الحادث الإرهابي الثاني الذى تتعرض له الكنيسة القبطية بأستراليا بعد أن تعرضت كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس ومار مينا بمدينة الجولد كوست بولاية كوينزلاند قبل ٤ أسابيع، لحادث سرقة واقتحام المركز القبطي المجاور للكنيسة ومحل إقامة القمص بيشوى الأنطوني كاهن الكنيسة بواسطة لص مسلح.

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إيبارشية سيدني أستراليا كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس الأسقف الملحق بالكنيسة

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