إحالة 108 أشخاص بتهمة تجارة المواد المخدرة في عين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس بإحالة 108 متهمين بتجارة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس لمحكمة الجنايات



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية ضُبط خلالهم 108 متهمين وبحوزتهم مضبوطات أبرزها أكثر من 121 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة – 9142 أمبولا وأقراص مخدرة.



واعترف المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة وجلبهم هذه الكميات لترويجها في ايام عيد الفطر المبارك علي زبائنهم من المتعاطين ومدمني المواد المخدرة بمنطقة عين شمس وشرق القاهرة



واشار المتهمون الي انهم يقوموا بتجزئة المواد المخدرة وترويجها علي الديلر وعملائهم



وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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