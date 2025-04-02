السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس

أعلنت الهيئة القومية لـسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس بما يتناسب مع جمهور الركاب كالآتى:

• تشغيل قطار 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 يصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 يصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 يصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 كالجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب، كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.

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