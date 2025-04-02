الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء لهذا السبب

قطار
قطار
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 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة نقل الركاب والسفر بالسكك الحديدية اليوم مع قرب نهاية عيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة، وحل أى مشكلة تواجه التشغيل بأقرب وقت.

واصدر وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام النصى بتعليمات التشغيل والتى تشمل تشغيل جهاز التحكم والالتزام بمراجعة القطار قبل التحرك والالتزام بالسرعات المقررة. 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أقل من ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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