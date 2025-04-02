الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

أقوال صادمة للمتهمين بنشر مقاطع فيديو مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

استجوبت النيابة العامة 3 أشخاص بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بقصد التربح السريع والحصول على أموال هائلة دون بذل مجهود مشيرين إلى أنهم كانوا يتقاضون شهريا جراء نشر وبث تلك الفيديوهات ما يزيد على  15 ألف دولار. 


وأشار المتهمون إلى أنهم عمدوا إلى نشر فيديوهات مخلة للشرف والاستعانة بسيدات والقيام بحركات إباحية بقصد استقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام والمراهقين والحصول على هدايا وأموال منهم.  

تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

وكانت أجهزة الأمن، رصدت قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم".


وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة مقاطع فيديو خادشة للحياء

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