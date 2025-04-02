الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

5 معلومات عن فيلم “أحمد وأحمد” لــ السقا وفهمي

احمد واحمد،فيتو
احمد واحمد،فيتو

بدأت الشركة المنتجة طرح الدعاية والبوستر الرسمي لـ “أحمد وأحمد”، الذي يجمع النجم أحمد السقا  بالفنان أحمد فهمي، حيث إنه من المفترض أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى 2025.

فيلم أحمد وأحمد

وقبل طرحه بدور العرض السينمائي تستعرض “فيتو” 5 معلومات عن فيلم السقا وفهمي الجديد “أحمد وأحمد”:

 

  • يدور فيلم أحمد وأحمد فى إطار كوميدي أكشن، حيث سيحوي على العديد من مشاهد الأكشن التي يحرس على تقديمها السقا، فيما سيقدم فهمي جانبا جديدا من الأكشن الممزوج بالكوميدي.
  • يقوم السقا بدور خال فهمي، وتجمعهما العديد من الطرائف والصعوبات.
  • دخل السقا وفهمي معسكرا لتدريبات مكثفة أجراها السقا لـ أحمد فهمي لتمرينه على قيادة الحصان والفروسية.
  • يشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب السقا وفهمي عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم محمد لطفي، وجيهان الشماشرجي.
  •  
  • يأتي الفيلم من فكرة وسيناريو وحوار محمد عبد الله وأحمد درويش وأشرف على الكتابة كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ويأتي بتوقيع المخرج  أحمد نادر جلال.

 

أحدث أفلام السقا

وسيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

 

 

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