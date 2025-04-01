الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطلق إنذارا ثانيا لسكان جنوب غزة بإخلاء منازلهم

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تحذيرا لسكان عدة مناطق جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الملاجئ في منطقة المواصي.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا ثانيا اليوم جاء فيه: "عاجل سكان غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار - نكرر إنذاراتنا وتحذيراتنا العاجلة - انتبهوا!".

وأضاف البيان: "️من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي، لا تترددوا! لا تنصاعوا إلى محاولات حماس منعكم من الإخلاء لتبقوا دروعها البشرية اخلوا المناطق المحددة فورا". 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا في وقت سابق اليوم لسكان مناطق شمال قطاع غزة في بيت حانون ومشروع بيت لاهيا والشيخ زايد وأحياء المنشية وتل الزعتر شمالي قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

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