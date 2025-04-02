محمد ثروت يعلن قدوم مولودته الجديدة

أعلن الفنان محمد ثروت قدوم مولودته الجديدة “قمر محمد ثروت”، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

الفنان محمد ثروت

وقال “ثروت”: “بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأضاف: “رزقني الله الكريم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ببنوته قمر محمد ثروت ربنا يجعلها من الذرية الصالحة ويحفظها من أي شر، بشكر كل أصحابي وأحبابي اللي كانوا بيتصلوا بيَّ وأنا كنت مشغول عنهم ولكن تقريبًا الرجالة بيبقى عقلهم بيولد في نفس الوقت والستات بتولد بحبكم قوي وبشكركم على الاهتمام والحب اللي شُفته في رسائلكم على التليفون كل سنة وأنتوا طيبين عيد سعيد عليكم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.