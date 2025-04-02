الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

محمد ثروت يعلن قدوم مولودته الجديدة

محمد ثروت وزوجته،
محمد ثروت وزوجته، فيتو

أعلن الفنان محمد ثروت قدوم مولودته الجديدة “قمر محمد ثروت”، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك.

 

الفنان محمد ثروت 

وقال “ثروت”: “بسم الله الرحمن الرحيم  اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم عظيم سلطانك. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وأضاف: “رزقني الله الكريم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ببنوته قمر محمد ثروت ربنا يجعلها من الذرية الصالحة ويحفظها من أي شر، بشكر كل أصحابي وأحبابي اللي كانوا بيتصلوا بيَّ وأنا كنت مشغول عنهم ولكن تقريبًا الرجالة بيبقى عقلهم بيولد  في نفس الوقت والستات بتولد بحبكم قوي وبشكركم على الاهتمام والحب اللي شُفته في رسائلكم على التليفون كل سنة وأنتوا طيبين عيد سعيد عليكم”. 

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الفنان محمد ثروت محمد ثروت ابنة محمد ثروت

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