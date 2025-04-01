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رياضة

ريال مدريد وريال سوسيداد يلجآن إلى الوقت الإضافي في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

فاز ريال سوسيداد علي فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد حسم لقاء الذهاب بنتيجة 1 - 0، ليتعادل الفريقين بنتيجة 4 - 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

 

مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

بدأ فريق ريال سوسيداد التسجيل عن طريق اندير بارينتشيا في الدقيقة 16 من زمن المباراة ونجح المهاجم البرازيلي إندريك في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وسجل دافيد ألابا هدفًا عكسيًّا في شباكه في الدقيقة 72 ليمنح التقدم لسوسيداد حيث انطلق بابلو مارين على الطرف الأيمن وتوغل في المنطقة، وحاول التسديد لكن الكرة ارتطمت بقدم اللاعب النمساوي قبل أن تسكن شباك زميله لونين.

وتكرر السيناريو في الدقيقة 80 بتصويبة من أويارزابال ارتطمت بألابا وسكنت شباك لونين محرزا الهدف الثالث لسويسداد.

واحرز ريال مدريد الهدف الثاني عن طريق وجود بيلينجهام في الدقيقة 82.

ونجح اورلين في ادراك التعادل للريال في الدقيقة 86.

ولم يهنا الريال بالتعادل ليحرز ميكيل لسويسداد الهدف الرابع في الدقيقة 90.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي.

 

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال سوسيداد مع المتأهل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت 26 أبريل الجاري.

 

تشكيل ريال مدريد ضد سوسيداد

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد تشكيل فريقه، لمواجهة ريال سوسيداد.

 

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وشهدت قائمة ريال مدريد، استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع منتخب بلجيكا في التجمع الدولي الماضي.

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