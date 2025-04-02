الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

المتهمون بقتل مسن بقصد سرقة معاشه في السلام يمثلون الجريمة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

اصطحبت نيابة السلام سيدة و3 رجال متهمين بقتل مسن خنقًا بعد تقييده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقصد سرقة معاشه بمنطقة إسبيكو إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه عن وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليه وجحوظ في العينين من شدة الخنق ووجود جروح وكدمات متفرقة على جسده.


وكشفت معاينة شقة المجني عليه عن وجود بعثرة في محتوياتها وسرقة مبلغ مالي منه.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 سنة مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بسيدة تتردد عليه باستمرار داخل شقته الكائنة بمنطقة السلام، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وأضافت التحريات أن المتهمة الأولى خططت لسرقة معاش المجني عليه فاستعانت بـ 3 رجال وقدمت بهم إلى شقة الأخير الذي يثق فيها ثم جلسوا معه وحاولوا إجباره على تعاطي المواد المخدرة حتى يغيب عن الوعي ويتمكنوا من تنفيذ مخططهم لكنه رفض.


وأشارت التحريات إلى أن المتهمين انقضوا على المجني عليه ثم قيدوه بالحبال وخنقوه حتى الموت ثم سرقوا معاشه وفروا هاربين.


عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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