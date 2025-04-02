الأربعاء 02 أبريل 2025
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خطوات التقديم على طلب استلام قطعة أرض بالمدن الجديدة إلكترونيا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

اتجهت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية للتحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة وإتاحة المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمواطني المدن الجديدة، لتلبية احتياجاتهم وتنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيا.

ونستعرض خطوات طلب استلام قطعة أرض:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة
1 - قرار لجنة البت من الهيئة أو الوزارة لأراضي الخدمات.

2 - خطاب التخصيص.

3 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة) أو توكيل رسمى بالإدارة (فى حال التقديم بالمركز التكنولوجى).

4 - آخر إيصال سداد من البنك أو ما يفيد السداد بالجهاز.


الرسوم :

- رسوم تسليم أرض -- القيمه 300 جنيه
- رسم متابعة بالموبايل -- القيمة 2 جنيه
- رسم 5% على الإجمالي - القيمة المتغيرة


كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإدارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونيًا من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/،  حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.

 

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