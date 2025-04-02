الإسكان تكشف تفاصيل أكبر طرح للشقق بالمدن الجديدة والمحافظات

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل أكبر طرح للشقق بإجمالي يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة.

ونستعرض تفاصيل الطرح كالتالي:

-طرح 115 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال "صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري"، وسيتم الإعلان عن طرح الوحدات في ١٥ أبريل الجاري وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولًا اعتبارا من ١٥ مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من ١ يوليو المقبل.

-طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال "بنك التعمير والإسكان"، وفقا لخُطة الطرح التالية:

- 35088 وحدة سكنية في 15 /4 /2025، و59510 وحدات سكنية في 15 /7 /2025.

-الإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15 /10 /2025، و58312 وحدة سكنية في 15 /1 /2026، و48656 وحدة سكنية في 15 /4 /2026، ليشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح.

و بدأت الوزارة فى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، تضم نحو 60 ألف وحدة سكنية بعدد 2310 عمارات بمشروع إسكان متوسط تحت مسمى "ديارنا"، وذلك في 23 مدينة جديدة وتنفيذ نحو 40 ألف وحدة سكنية بعدد 1539 عمارة إسكان فاخر بمشروع "ظلال" في 17 مدينة جديدة.

وأشار شريف الشربيني وزير الاسكان إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، وهذه الوحدات السكنية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مؤكدًا السعي لتحسين مستويات المعيشة لمختلف المواطنين، قائلا"نحن بصدد طرح هذه الوحدات في عدد من المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، لضمان حياة كريمة للمواطنين".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تنفيذ المباني الخدمية المطلوبة لتلبية مختلف احتياجات قاطني وحدات المشروعين من الخدمات المختلفة وأعمال الأسوار والبوابات حول مواقع عمارات المشروعين بكل مدينة على حدة، بخلاف تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام حول العمارات والتي منها تنفيذ أعمال الزراعات المختلفة وإنارة الحدائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات وتصميم أماكن انتظار السيارات وذلك وفقًا لأحدث التصميمات الحديثة والمتطورة في هذه المجالات، وسيتضمن مشروع "ظلال" نادي "Club House".

ونوه وزير الإسكان، عن أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى Modon، متخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت والمرافق في المدن العمرانية الجديدة، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

ووجه وزير الإسكان الشكر لمسئولي الجهات المعنية التي ساهمت في هذا الطرح الكبير، مؤكدًا ثقته في أن هذه الخطوة ستسهم في توفير الفرص للمواطنين للعيش في بيئة حضارية متطورة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأكد الوزير، الالتزام المستمر بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاع الإسكان، والسعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن المناسب لكل مواطن.





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