وسائل إعلام حوثية: غارتان أمريكيتان تستهدفان شرق صعدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، اليوم، بأن طائرات أمريكية شنت غارتين جويتين على مناطق شرقي مدينة صعدة، شمالي اليمن.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه الغارات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، في ظل استمرار الضربات الجوية المتبادلة بين القوات الأمريكية والحوثيين.

ترامب يهدد الحوثيين وإيران: ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الهجمات الأمريكية ستتواصل على اليمن حتى يتم التأكد أن جماعة "أنصار الله" لا تشكل تهديدا لحرية الملاحة.

وقال ترامب في تصريح له: إن الضربات خلال الأسبوعين الماضيين دمرت جماعة "أنصار الله"، التي قال إنها مدعومة من إيران، مؤكدا أن العديد من قادة الجماعة ومقاتليها لم يعودوا موجودين.

ووجه لهما تهديدا شديد اللجهة قائلا: "ما هو قادم سيكون أشد ألما سواء للحوثيين أو لرعاتهم في إيران"، مؤكدا أن "الألم الحقيقي لهم وإيران لم يأت بعد، فما زلنا في البداية".

وأكد ترامب أن الخيار الوحيد أما جماعة "أنصار الله" واضح وهو "أوقفوا مهاجمة السفن الأمريكية وسنتوقف عن استهدافكم".

مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الثلاثاء الماضي، مقتل 16 شخصًا من عناصرها، بينهم 15 ضابطًا، في مواجهات مع القوات الحكومية والغارات الأمريكية، في أعلى حصيلة يومية تُسجل، منذ بداية مارس الجاري.

ونقلت وكالة "سبأ"، أن "أنصار الله" شيّعت جثامين القتلى في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة، بينهم عقيد يُعتقد أنه قيادي بارز، بالإضافة إلى 5 ضباط برُتبة رائد ونقيب، و6 ملازمين، ومساعدين، وفرد دون رتبة.

ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل مكان أو زمان مقتل العناصر، واكتفت بالإشارة إلى أنهم قُتلوا فيما تسميه "معركة النفس الطويل" ضد القوات الحكومية، و"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" في إشارة إلى الغارات الأمريكية الأخيرة، التي جاءت ردًا على استئناف الهجمات البحرية للحوثيين.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تشييع الجماعة جثامين 8 ضباط آخرين، بينهم عميد يشغل منصب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

جاء ذلك بعد إعلان "أنصار الله" استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وقطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، بعمليات نفّذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية، إضافة إلى مهاجمة أهداف عسكرية في تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة.

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