هل تستمر أسعار ورق العنب في الانخفاض؟ شعبة الخضراوات تجيب

أسباب انخفاض أسعار ورق العنب في الأسواق، سجلت أسعار ورق العنب الطازج في سوق العبور، انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراجعت بنحو نصف الثمن مع انتهاء شهر رمضان المبارك، وخلال أيام العيد، فما هي أسباب انخفاض أسعار ورق العنب وهل تستمر في الانخفاضات؟

سعر كيلو ورق العنب

اسعار ورق العنب خلال عيد الفطر

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار ورق العنب تراجعت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر في سوق العبور لتتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

سعر كيلو ورق العنب

لماذا ارتفع سعر ورق العنب ليصل لـ 200 جنيه؟

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار ورق العنب ارتفعت في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، مع زيادة الإقبال على شرائه استعدادًا لشهر رمضان، إذ تفضل السيدات إعداد أصناف المحشي وخاصة ورق العنب في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

سعر كيلو ورق العنب

واستطرد قائلًا: عليه ارتفع سعر كيلو ورق العنب ليصل إلى 200 جنيه في أسواق التجزئة، وتراوح من 110 إلى 180 جنيهًا، ثم تراجعت أسعاره.

سعر كيلو ورق العنب

موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس

وأضاف أن موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس من كل عام، مع موسم العنب، وعليه ما تم طرحه في الأسواق حتى الآن كان «بشائر المحصول» وكان بكميات قليلة في أول شهر رمضان وما قبله.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار ورق العنب ستتراجع خلال الفترة المقبلة

وتابع: ولكن مع بدء حصاد ورق العنب في الشهور المقبلة، وطرحه في الأسواق، فإن أسعار ورق العنب ستتراجع أكثر من السعر الحالي.

سعر كيلو ورق العنب

رمضان المقبل بلا ورق عنب لهذه الأسباب

وأشار «النجيب» إلى أن شهر رمضان 2026 لن يكون في الأسواق ورق عنب طازج، لأن موسمه سيكون لم يبدأ بعد، إذ سيبدأ شهر رمضان المقبل في الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس، لكن هناك بدائل لذلك منها ساتخدام ورق العنب المعبأ والمخزن من الموسم السابق.

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