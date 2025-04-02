البورصة تنهي الربع الأول من 2025 على ارتفاع.. 5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول.. وخبير: دخول سيولة جديدة يدعم سوق المال

أغلق مؤشر إيجى إكس 30 للبورصة تعاملات الربع الأول من العام 2025 عند 32,026.14 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 7.68%. بينما سجل مؤشر%EGX70 EWI 11.1 صعودا مغلقا الفترة عند 9,046.54 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 8.03% مغلقًا عند 39,787.46 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعًا بنحو 11.09% مغلقًا الفترة عند 12,462.04 نقطة.

قطاعات الأسهم المقيدة

تصدرت 5 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الربع الأول من عام 2025 وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 44.5 مليار جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 35 مليار جنيه.

قطاع موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 31 مليار جنيه.

قطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 21.7 مليار جنيه.

البنوك بقيمة تداول بلغت 13.6 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال الربع الأول

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الربع الأول من عام 2025 نسبة 89.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.3% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,543.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 242.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل ساعات من إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

السيولة تدعم السيولة نهاية الربع الأول

وأكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أنه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان لعام 2025، شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، "إيجي إكس 30"، ارتفاعًا ملحوظًا، وارتفع المؤشر بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 30857 نقطة.

وأضاف: "في الجلسة التالية، زاد المؤشر بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة وارتفع أمس الإثنين 17 رمضان، مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة".

وأوضح أنه بالرغم من هذا الأداء الإيجابي، فمن المتوقع استمرار السوق في نطاق عرضي خلال الفترة الحالية. إلا أن هناك توقعات بحدوث تحركات إيجابية في البورصة خلال جلسات النصف الثاني من رمضان، مع احتمالية دخول سيولة جديدة تدعم ارتفاع بعض الأسهم.

وأشار إلى أن النطاق العرضي في البورصة المصرية خلال شهر رمضان يعني أن السوق يتحرك في نطاق محدد من الأسعار دون حدوث تحركات كبيرة في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. وفقًا لبعض التوقعات.

واستطرد: "في هذا النطاق العرضي، تزداد السيولة المتاحة لدخول السوق والخروج منه دون حدوث تقلبات حادة. ولكن هذا لا يعني أنه لن تحدث زيادات أو انخفاضات طفيفة في الأسعار داخل هذا النطاق، وبالتالى فمن المتوقع أن تتغير هذه التحركات بشكل تدريجي مع مرور الوقت، ومع دخول سيولة جديدة إلى السوق، خاصة مع تحسن المعنويات.

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