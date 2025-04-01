الأمم المتحدة تحذر: غزة على حافة المجاعة بعد إغلاق المخابز
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، اليوم الثلاثاء: إن المخابز بغزة أغلقت ما يعني أن القطاع على حافة المجاعة.
المخابز بغزة أغلقت ما يعني أن القطاع على حافة المجاعة
وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة.
وتابع: إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا وترتكب إبادة جماعية وإسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا الأمم المتحدة.
واستطرد: يجب الضغط سياسيا واقتصاديا على إسرائيل لوقف التجويع.
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