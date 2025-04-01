الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رواتب تصل 5000 ريال، إغلاق التقديم لوظائف جديدة في السعودية غدًا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
ads

تغلق غدًا الأربعاء وزارة العمل باب التقديم علي 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

 

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التقديم،من اليوم السبت ولمدة 5 أيام على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية 

 

وأكد الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل 

 

فرص العمل المطلوبة 

 

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل أن الفرص المتوفرة في هذه الطلبية عبارة عن: عدد 2 مراقب عمل ميداني براتب شهري 3000 ريال سعودي، و 2 فني تمديدات كهربائية براتب شهري 2500 ريال سعودي، و2 عامل دهان براتب شهري 2000 ريال سعودي، و 2 عامل مبلط براتب شهري  2000 ريال سعودي، و2 عامل في مجال السباكة براتب شهري 2000 ريال سعودي، ومهندس مدني براتب 5000 ريال سعودي.

 

المزايا المقدمة من الشركة

 

وأوضحت أن المزايا المقدمة من الشركة عبارة عن تأمين صحي وسكن ومواصلات وأن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام، على الرابط التالي هنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المملكة العربية السعودية هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل فرص عمل بالخارج فرص العمل المطلوبة وظائف جديدة في السعودية وزير العمل محمد جبران وظائف جديدة وزارة العمل مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

مواد متعلقة

العمالة غير المنتظمة تطالب وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان المبارك

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل تواصل اختبارات المرشحين للعمل بالخارج

بعدما أثار جدلا واسعا، بيان هام من وزارة العمل بشأن إعلان فرص عمل الممرضات بالمغرب

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

بيراميدز يكتسح الجيش الملكي 4-1 ويضع قدما بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يفوز على الهلال السوداني بهدف وحيد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منوعات

المزيد

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية