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خارج الحدود

أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

حذرت أمريكا رعاياها من تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية ضد السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة في دولة عربية خلال عطلة عيد الفطر.

وأصدرت السفارة الأمريكية في سوريا بيانا، أمس الجمعة، جاء فيه: "تُحذّر وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من تزايد احتمال وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".

وأضاف البيان أن "الهجمات قد تكون من تنفيذ أفراد مسلحين أو مجموعة من المسلحين، ولا يُستبعد استخدام العبوات الناسفة".

وتابع البيان أن "السفارة الأمريكية في دمشق أوقفت عملياتها في عام 2012، وبالتالي لا يمكنها تقديم أي خدمات لمواطنيها في سوريا"، مضيفا أنه "على المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة في البلاد التواصل مع قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة التشيكية في دمشق".

ويُعدّ عيد الفطر أحد العيدين الإسلاميين الرئيسيين، ويُأتي في نهاية شهر رمضان، ومن المتوقع أن يتم الاحتفال به في عام 2025 في 30 أو 31 مارس  2025، بناء على رؤية الهلال.

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أمريكا عيد الفطر هجمات إرهابية دولة عربية السفارات المنظمات الدولية

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