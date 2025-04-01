وكيل صحة قنا يتفقد وحدة أبو مناع بحري في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وحدة أبو مناع بحري التابعة للإدارة الصحية بمركز دشنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية خلال فترات العطلات والأعياد.

كما تفقد الاستقبال بالوحدة وتوافر المستلزمات الطبية والجراحية وتسجيل حالات الدخول، وراجع صيدلية الوحدة للاطمئنان على توافر الأدوية ومعدلات الصرف والأرصدة وتسجيل الوارد والمُنصرف من الأدوية.

وخلال تفقده للوحدة راجع وكيل الوزارة أنواع الألبان الخاصة بالأطفال المتوفرة بالوحدة سواءًا من الألبان الصناعية للأطفال بالمرحلة الأولى أو الألبان بالمرحلة الثانية، ومدى توافر رصيد كافي من تلك الألبان والتسجيل لحالات الصرف.

مشددًا على التزام تعليمات الوزارة المقررة في حالات الصرف للمستحقات من السيدات وصرف الكميات الشهرية لكل مستحق وفقًا لما هو مقرر.

مؤكدًا على حصول المواطنين على خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة كالكشف عن الأمراض المزمنة ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور طايع إبراهيم طايع مسؤول الرعاية الأساسية بالمديرية وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور مصطفي زين مدير إدارة دشنا الصحية.

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