إقبال أهالي قنا على المراكب النيلية بثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا لإقبال أهالي قنا على كورنيش النيل في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وجابت دوريات شرطية كافة شوارع المحافظة لمنع أي تجمعات مع التأكد من خلو الحدائق العامة والمتنزهات من المواطنين.

ووضعت القوات الأمنية مصدات حديدية لمنع مرور السيارات والمواطنين.

وشددت المحافظة على غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما مشطت قوات الإنقاذ النهري، بمحافظة قنا، كورنيش النيل، تحسبًا لأي طارئ، خلال احتفالات الأهالي في أول أيام عيد الفطر المبارك، ومنعت أصحاب المراكب النيلية من تحميل ركاب زيادة، وحذرت الأهالي من النزول في مناطق العمق بالنهر.

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