الثلاثاء 01 أبريل 2025
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تحت شعار لا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، حسام المندوه يؤدي صلاة العيد وسط أحبائه بمسجد الاستقامة

حسام المندوه عضو
حسام المندوه عضو مجلس النواب
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أعرب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن سعادته بوجوده وسط  أهله في أجواء من الفرح والسعادة أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الاستقامة بالجيزة.

وأكد المندوه أن هذه الصلاة تعتبر استثنائية تحت شعار لا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية لنصرة أهالينا في غزة تضامنا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرفض القاطع لتهجير أهالي غزة.

 

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