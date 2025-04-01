إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

ظهرت فرحة المواطنين بعيد الفطر في استمتاعهم بركوب المراكب النيلية وسماع الأغاني وسط التجمعات العائلية والأصدقاء في أجواء من الفرح والسرور.

وحرص المواطنين على الخروج إلى الأماكن العامة على النيل لقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد والاستمتاع بالأجواء وركب المراكب النيلية وسط أجواء من البهجة والمرح.

احتفالات عيد الفطر

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في الأماكن العامة على النيل وركوب المواطنين للمراكب النيلية.

احتفالات عيد الفطر

شهدت الأماكن العامة على النيل إقبالا من الموطنين للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع مع الأسرة واتخاذ الصور التذكارية والتنزه وركوب المراكب النيلية والاستمتاع بسماع الأغاني والاستمتاع بالأجواء.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

احتفالات عيد الفطر



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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