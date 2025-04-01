انتشال جثة طفل من داخل ترعة في قنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، غرقًا داخل ترعة خلال لهوه في الشارع بقرية أبوحزام، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قرية أبوحزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أيوب، يبلغ من العمر 4 أعوام، غرقًا داخل ترعة خلال لهوه في الشارع سقط فجأة في قرية أبوحزام مركز نجع حمادي.

تم انتشال الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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