الثلاثاء 01 أبريل 2025
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للموظفين، موعد إجازة شم النسيم 2025

موعد إجازة شم النسيم،
موعد إجازة شم النسيم، فيتو

يزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، موعد إجازة شم النسيم 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد إجازة شم النسيم 2025  وحول موعد إجازة شم النسيم 2025 للموظفين، وفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل 2025، يعد هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يتيح للجميع الفرصة للاستمتاع بهذه المناسبة.

 

إمكانية ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس

تماشيا مع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الإجازات الرسمية عبر تمديد عطلة نهاية الأسبوع، قد يتم ترحيل إجازة شم النسيم إلى يوم الخميس 24 أبريل 2025، مما يمنح الموظفين فرصة لقضاء عطلة أطول مع عائلاتهم.

 

أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025

كشفت أجندة الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025، عن عدد أيام إجازات المدارس والجامعات خلال العام الدراسي، وتتضمن:

- 4 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر (الإثنين 31 مارس حتى الخميس 3 أبريل 2025).

- إجازة شم النسيم (الإثنين 21 أبريل 2025).

- إجازة عيد تحرير سيناء (الجمعة 25 أبريل 2025).

- إجازة عيد العمال (الخميس 1 مايو 2025).

- إجازة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى (الجمعة 6 يونيو، وقفة عرفات، حتى يوم الخميس 12 يونيو).

- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 

الإجازات المرضية للموظفين 

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

 

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

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