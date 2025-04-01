الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن إجراء مكالمة مع الرئيس السيسي اليوم

ترامب
ترامب

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم  الثلاثاء، عن محادثة  هاتفية أجراها مع الرئيس  عبد الفتاح السيسي.

مكالمة هاتفية بين ترامب والسيسي 

وذكرت وكالة رويترز أن ترامب قال: إن المكالمة سارت بشكل جيد للغاية.

ويأتي ذلك في ظل إصرار مصر على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لهذه التهنئة، داعيًا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة.

 

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مصر السيسي ترامب غزة الحوثيين تهجير الفلسطينيين

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