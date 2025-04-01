بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 حيث يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الشباب اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025 من خلال الرابط التالي

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.



تشكيل الشباب المتوقع ضد الاتحاد



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع - محمد الثاني، ويسلي هوديت، نادر الشراري، روبرت رينان.

- خط الوسط: جلين كامارا، مصعب الجوير. دانيل بودينسي، جياكومو بونافنتورا، كريستيان جوانكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.



التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الشباب



حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عبدالإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، فابينيو، عوض الناشري.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، صالح الشهري

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

ويفتقد الاتحاد في مباراة اليوم ضد الشباب لجهود ستيفن بيرجوين، بالإضافة إلى حسام عوار بسبب الإصابة التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، والتي أبعدتهم عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

كما كشفت الصحيفة عن جاهزية البلجيكي يانيك كاراسكو للمشاركة مع الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب يانيك كاراسكو عن المشاركة مع الشباب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التي لحقت به والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في كأس الملك



تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في كأس الملك مليء بالإثارة والتنافس الكبير، حيث التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، فاز خلالها الاتحاد بـ7 مباريات مقابل 3 انتصارات للشباب. سجل لاعبو الاتحاد 17 هدفًا في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 15 هدفًا.

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