بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، حيث يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 من خلال الرابط التالي

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موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني،وأشرف داري، ورامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: جراديشار، أشرف بن شرقي، وسام أبوعلي.

شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، حيث يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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