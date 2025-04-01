بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025، حيث يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نوتينجهام فورست على ملعب "سيتي جراوند"، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويمكن للمشاهدين متابعة بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 من خلال من الرابط التالي

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيتي جرواند، وسوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

حراسة المرمى: أندريه اونانا

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف، أيدين هافين.

خط الوسط: نصير مزراوي، كريستيان إريكسن، مانويل أوجارتي، دييجو دالوت.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز، راسموس هويلوند.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وعينه على الانتصار من أجل تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واستغلال انتصاره على ليستر سيتي في الجولة الماضية.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم حيث ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري وتراجع إلى المركز 13، كما ودع بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويهدف اليونايتد، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، والتقدم نحو منطقة الوسط في جدول الترتيب، خاصة بعد فوزه الكبير 3-0 على مضيفه ليستر في المرحلة الماضية.

وسيشهد اللقاء، مواجهة برتغالية من خارج الخطوط بين نونو سانتو مدرب نوتنجهام، وكذلك روبن أموريم مدرب المان يونايتد.

ويخوض نوتنجهام، الذي يقدم أداء استثنائيا هذا الموسم، اللقاء بعد صعوده لنصف نهائي كأس إنجلترا، عقب فوزه بركلات الترجيح على برايتون.

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