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رياضة

سيميوني يتوعد برشلونة قبل مواجهة كأس إسبانيا: الرعب ينتظركم

سيميوني
سيميوني

قال مدرب أتليتيكو مدريد دييجو سيميوني اليوم الثلاثاء: إن الفريق يقدم موسمًا جيدًا للغاية رغم خسارته أربع مباريات وتعادله مرة واحدة في آخر خمس مواجهات خاضها في كل المسابقات قبل مواجهة برشلونة.

ويستضيف أتليتيكو منافسه برشلونة في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا الأربعاء. والمواجهة متكافئة بعد أن قلب أتليتيكو تأخره بهدفين إلى تعادل 4-4 في اللحظات الأخيرة في مباراة الذهاب.

 

سيميوني يتوعد برشلونة

وقال سيميوني في تصريحات صحفية: "يجب التعامل مع المنافس بالشكل المناسب، وعلينا أن نقود المباراة نحو المسار الذي يمنحنا من تحقيق الأفضلية".

وأضاف: "أتحدث عن شعوري، الفريق يقدم موسمًا رائعًا ونافس بقوة في دوري أبطال أوروبا  ويقدم أداء رائعًا في الدوري.. نركز على مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "علينا أن نواصل العمل كما نفعل دائمًا بحماس وقوة".

وبسؤاله عن الأهداف التي استقبلها فريقه في المباريات السابقة أمام برشلونة، أجاب الأرجنتيني "لا يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لي لأن المنافس يلعب بنفس القوة طوال المباراة".

وواصل: "سيحصلون على فرص للتسجيل. يلعبون بشراسة كبيرة وعلينا محاولة استغلال أفضل لحظات المباراة وحرمانهم من التسجيل".

واختتم: لدينا أفضلية الملعب والجمهور وبالتالي لن تكون مباراة سهلة على المنافس، أكيد أنه سيعيش الرعب في ملعبنا".

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