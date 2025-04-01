أول رد من برشلونة على شكوى أوساسونا لإلغاء نتيجة مباراة الفريقين

قرر نادي برشلونة الرد بشكل رسمي على الشكوى التي تقدم بها نادي أوساسونا لإلغاء نتيجة مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

رد برشلونة على شكوى أوساسونا

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية: "برشلونة سيقدم دفوعه بشأن طعن أوساسونا، والذي طلب فيه إلغاء نتيجة مباراته أمام الفريق الكتالوني بدعوى إشراك لاعب غير مؤهل، بسبب تواجد إينيجو مارتينيز على أرض الملعب".

وأضافت الصحيفة: "رفع أوساسونا الطعن إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، وتم إبلاغ النادي الكتالوني به، أمس الإثنين، ولدى برشلونة 3 أيام لتقديم دفوعه".



وتابعت: "يستند أوساسونا في طعنه إلى لوائح الفيفا الخاصة بانتقالات اللاعبين، والتي تنص على أنه إذا تعرض لاعب للإصابة أثناء وجوده مع منتخب بلاده، فلا يمكنه اللعب مجددًا قبل مرور 5 أيام على الأقل من آخر مباراة خاضها المنتخب خلال تلك الفترة الدولية".

وواصلت: "طعن أوساسونا لن ينجح، لأن السوابق القانونية والدفوع تصب في مصلحة برشلونة، حيث إن قاعدة الأيام الخمسة لا تنطبق إلا إذا رفض النادي إرسال اللاعب إلى المنتخب أو رفض اللاعب نفسه الانضمام للمعسكر، وهو ما لم يحدث".

وأردفت: "كان إينيجو مارتينيز ضمن القائمة الأولية للمدرب لويس دي لا فوينتي، ولكن بعد التقرير الطبي لبرشلونة الذي أكد إصابته، تم إعفاؤه من المعسكر يوم 17".

واختتمت: "بمجرد أن يقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم توضيحاته، ستقرر لجنة الانضباط مصير الطعن، ومن المرجح أن يتم ذلك الأسبوع المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.