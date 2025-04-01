لسرقة معاشه، كشف لغز مقتل مسن على يد سيدة و3 رجال بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سيدة و3 رجال بتهمة قتل مسن بعد تقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بقصد سرقة معاشه بمنطقة إسبيكو، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 65 سنة مقيد داخل شقته وملفوف حول رقبته حبل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر وقد توفي نتيجة تعرضه للخنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بسيدة تتردد عليه باستمرار داخل شقته الكائنة بمنطقة السلام، وانها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.



وأضافت التحريات أن المتهمة الأولى خططت لسرقة معاش المجني عليه فاستعانت بـ 3 رجال وقدمت بهم إلى شقة الأخير الذي يثق فيها ثم جلسوا معه وحاولوا إجباره على تعاطي المواد المخدرة حتى يغيب عن الوعي ويتمكنوا من تنفيذ مخططهم لكنه رفض.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين انقضوا على المجني عليه ثم قيدوه بالحبال وخنقوه حتى الموت ثم سرقوا معاشه وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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