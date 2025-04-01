الكونفدرالية تدخل مرحلة الحسم.. الزمالك يبحث عن الفوز المبكر أمام بطل جنوب إفريقيا.. صدام جزائري قوي.. والمصري يلتقي سيمبا التنزاني

تدخل بطولة الكونفدرالية مرحلة الحسم مع الوصول لدور ربع النهائي، وسط منافسة قوية بقيادة حامل اللقب نادي الزمالك الذي يحل ضيفًا علي ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

الزمالك ضد ستيلينبوش

وسيكون الزمالك في مواجهة ستيلينبوش، خاصة في ظل غياب عدد من أبرز لاعبيه علي رأسهم عبدالله السعيد ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي وأحمد الجفالي وأحمد حمدي وحسام أشرف.

وتأهل الزمالك لدور الثمانية في البطولة من خلال تصدره للمجموعة الرابعه برصيد 14 نقطة حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاءين، فيما جاء ستيلينبوش وصيفًا للمجموعة الثانية بعد نهضة بركان، حيث حصد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلها.

وتبدو المباراة سهلة نسبيًا للزمالك، خاصة أن مضيفه حديث العهد، فقد تأسس عام 2016 ولم يحقق أي بطولة محليًا أو قاريًا، حيث شارك في بطولة الكونفدرالية بعد حصده للمركز الثالث في الدوري الجنوب أفريقي الموسم الماضي، في حين يملك الفريق الأبيض تاريخًا طويلًا وهو حامل لقب النسخة الأخيرة للبطولة.

نهضة بركان ضد أسيك

في المقابل، سيكون نهضة بركان، وصيف النسخة الأخيرة من البطولة، في مهمة صعبة، حين يحل ضيفًا على أسيك بالدور ذاته، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصه في مواجهة الإياب.

وتأهل نهضة بركان، الذي توج بالبطولة ذاتها مرتين في وقت سابق، عبر صدارة المجموعة الثانية، محققًا أكبر رصيد من النقاط في مرحلة المجموعات، حيث حصد 16 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، بينما جاء أسيك ميموزا في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مثلهما

ويسعى نهضة بركان لاستغلال الحالة المعنوية التي يمر بها الفريق، خاصة بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي للمحترفين قبل خمس جولات من نهايته، ليضمن مقعده في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا.

ويبحث نهضة بركان عن عبور عقبة أسيك ميموزا واستمرار رحلة استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي أمام الزمالك.

صدام جزائري قوي

ويشهد ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية صدامًا جزائريًا قويًا للغاية، حيث يستضيف شباب قسنطينة مواطنه اتحاد الجزائر في مواجهة تبدو فرص الأخير هي الأقوى في التأهل لنصف نهائي البطولة.

وكان اتحاد الجزائر صعد لدور الثمانية بالبطولة عقب تربعه على قمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما بلغ مواطنه شباب قسنطينة الدور ذاته بعد حصد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات والخسارة في مواجهتين.

المصري يواجه سيمبا

وفي المباراة الأخيرة بدور الثمانية، يأمل المصري البورسعيدي في عبور العقبة الصعبة، حين يستضيف سيمبا، خاصة بعد تغيير قيادته الفنية إثر رحيل مدربه المحلي علي ماهر وتولي التونسي أنيس بوجلبان المسؤولية خلفًا له.

وتأهل سيمبا للدور ذاته من خلال صدارة المجموعة الأولى بـ13 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله، بينما جاء المصري في وصافة المجموعة الرابعه برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 والخسارة مرة وحيدة.

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