استمرار صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية خلال أبريل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية خلال شهر أبريل 2025، بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

أوضحت الوزارة أن الدعم الإضافي يُصرف إلى المستفيدين من منظومة التموين وفقًا لعدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، وذلك على النحو التالي:

بطاقات الأسر المكونة من فرد واحد تحصل على دعم إضافي بقيمة 100 جنيه.

البطاقات التي تضم من فردين فأكثر تحصل على 250 جنيها.

ويتم صرف الدعم الإضافي على صورة سلع تموينية متاحة بالمنافذ التموينية المعتمدة، حيث يمكن للمواطنين الاختيار من بين مجموعة من السلع الأساسية، مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، الشاي، والسلع الأخرى المتاحة ضمن قائمة المقررات التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن كافة السلع الأساسية متوفرة في المخازن بكميات كافية لتغطية احتياجات المواطنين طوال شهر أبريل، مشيرة إلى أنه تم ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان عدم حدوث أي نقص في الأسواق.

كما شددت على ضرورة إلتزام المنافذ التموينية بصرف الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعتمدة، محذرة من أي تلاعب قد يعرقل حصول المواطنين على مستحقاتهم التموينية.

إجراءات رقابية لضمان وصول الدعم للمستحقين

وأكدت الوزارة أن هناك حملات رقابية مكثفة لمتابعة عمليات صرف الدعم الإضافي والمقررات التموينية، حيث تم توجيه مفتشي التموين بمراقبة عمل المنافذ التموينية والتأكد من توافر السلع، بالإضافة إلى تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات لاحتكار السلع عبر الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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