الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

إزالة حالتي تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

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قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة،التابعة لمركز ومدينة قنا، تحت إشراف محمد عز نائب المدينة،و رافقه محمود عبادى سكرتير القرية بتنفيذ ٢ حالة إزالة فورية تعد على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٢ قيراط عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

حملات إزالة بقنا

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،ومتابعة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قرية دندرة محافظ قنا مدينة قنا

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