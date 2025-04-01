تموين قنا: المخابز والمنافذ تعمل بكامل طاقتها في ثاني أيام العيد (صور)

تابعت مديرية التموين بقنا برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين عددًا من المخابز البلدية ومحطات الوقود والمنشآت التموينيه داخل نطاق محافظة قنا.

وشملت المتابعة المرور على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز واستمرار عمل المخابز خلال ثاني ايام عيد الفطر والتأكد من جودة ووزن الخبز ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بكميات مناسبة والتأكد من كفاية رصيد أسطوانات البوتاجاز لمواجهة الطلب عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى جانب متابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأفادت إدارة تموين نقاده بأنه تم المرور على المخابز التابعة للإدارة وقد أسفرت نتيجة المرور عن تقريران إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير عدم نظافة أدوات العجين.

كما أفادت إدارة تموين مركز قنا بأنه تم المرور على المخابز البلدية ومحطات الوقود وأكدت الإدارة انتظام العمل وتوافر أرصدة المواد البترولية.

وأفادت إدارة تموين أبو تشت بأنه تم تحرير ٣ محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف القط أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات تتابع على مدار اليوم وترصد شكاوى واستفسارات المواطنين وتتابع توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وقال وكيل وزارة التموين: إن الحالة التموينية مستقرة بمحافظة قنا ولا توجد اختناقات أو معوقات وأن المديرية مستمرة في الرقابة خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة متابعة عمل المخابز البلدية والمنشآت التموينية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين ومراقبة الأسواق والعمل على توفير السلع الغذائية الاساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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