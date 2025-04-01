الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين قنا: المخابز والمنافذ تعمل بكامل طاقتها في ثاني أيام العيد (صور)

تموين قنا،فيتو
تموين قنا،فيتو

تابعت مديرية التموين بقنا برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين عددًا من المخابز البلدية ومحطات الوقود والمنشآت التموينيه داخل نطاق محافظة قنا.

 

وشملت المتابعة المرور على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز واستمرار عمل المخابز خلال ثاني ايام عيد الفطر والتأكد من جودة ووزن الخبز ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بكميات مناسبة  والتأكد من كفاية رصيد أسطوانات البوتاجاز لمواجهة الطلب عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى جانب متابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأفادت إدارة تموين نقاده بأنه تم المرور على المخابز التابعة للإدارة وقد أسفرت نتيجة المرور عن تقريران إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتقرير عدم نظافة أدوات العجين.

كما أفادت إدارة تموين مركز قنا بأنه تم المرور على المخابز البلدية ومحطات الوقود وأكدت الإدارة انتظام العمل وتوافر أرصدة المواد البترولية.

وأفادت إدارة تموين أبو تشت بأنه تم تحرير ٣ محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف القط أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات تتابع على مدار اليوم وترصد شكاوى واستفسارات المواطنين وتتابع توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيالها.

وقال وكيل وزارة التموين: إن الحالة التموينية مستقرة بمحافظة قنا ولا توجد اختناقات أو معوقات وأن المديرية مستمرة في الرقابة خلال أيام عيد الفطر المبارك وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين  والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة متابعة عمل المخابز البلدية والمنشآت التموينية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين ومراقبة الأسواق والعمل على توفير السلع الغذائية الاساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور شريف فاروق وزير التموين أيام عيد الفطر المبارك ثاني ايام عيد الفطر المبارك قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

تكثيف أعمال التطهير والرش بمراكز قنا خلال أيام العيد (صور)

محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

توزيع "زلابية" على المارة بشوارع قنا احتفالا بعيد الفطر المبارك (فيديو)

إحالة مدير مستشفى الصدر في قنا للتحقيق (صور)

الأكثر قراءة

فتح التقديم بعد عيد الفطر، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون"

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

اجتماع بالمنيا، آخر تطورات تجديد عقد زيزو في الزمالك

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

إحداها مفتوحة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

منوعات

المزيد

كاميرا متطورة ترصد اللحظات الأولى لتكون الجنين بدقة مذهلة

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية