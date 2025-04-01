الثلاثاء 01 أبريل 2025
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7 طرق لسداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا خلال إجازه عيد الفطر

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

تبدأ شركات توزيع الكهرباء  التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير الاستهلاك الشهري للتيار لشهر أبريل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والمقرر انتهائها غداً  الأربعاء. 

وأتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2025 من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر كالتالي: 

  • الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر
  • مراكز تحصيل الفواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • نقاط شركة فوري لتحصيل الفواتير المنتشرة علي مستوى الجمهورية
  • المحافظ البنكية والتي تقبل سداد الفواتير
  • محافظ شركات المحمول
  • تطبيق My Fawry علي الهواتف المحمول
  • ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 

 وأعلنتالشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر مارس من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • اختيار قسم الخدمات.
  • الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.

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