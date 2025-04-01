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رياضة

صدمة لعشاق السيتي، جوارديولا يعلن مدة غياب هالاند

هالاند،فيتو
هالاند،فيتو

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مدة غياب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بورنموث.

وتعرض هالاند للإصابة بكدمة في الكاحل خلال مشاركته مع مانشستر سيتي أمام بورنموث في دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في الدقيقة 63 وشارك عمر مرموش بديلًا له.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي:"الأطباء أخبروني أن هالاند سيغيب بين 5 إلى 7 أسابيع، لذلك نأمل أن يعود قبل نهاية الموسم وبداية كأس العالم للأندية".

وأكد مدرب السيتي:"لا نملك لاعب آخر يمتلك المهارات والإمكانيات التي يمتلكها هالاند، نحن نعرف ذلك بالفعل ولكن علينا أن نعتاد على هذا الأمر".

وأتم جوارديولا: "طوال العديد من السنوات لعبنا بطرق مختلفة في الجانب الهجومي، وهذا يعتمد على إمكانات اللاعبين، سنجد حلا آخر".

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