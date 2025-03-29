السبت 29 مارس 2025
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حوادث

حبس سيدة متهمة بقتل بشاب بالخطأ في حادث بالنزهة

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة النزهة بحبس سيدة متهمة بالاصطدام بشاب بسيارتها والتسبب في وفاته بالنزهة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ؛ وتوفي متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واضطراب بدرجة الوعي، إثر اصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفًا من تعدي الأهالى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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