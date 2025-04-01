سيدة تطلق النار على جارتها في قنا

أصيبت سيدة بطلقات نارية، على يد جارتها في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في نجع عزوز شمال محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بورود بلاغ بإصابة سيدة بطلقات نارية إثر مشاجرة في نجع عزوز بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة س، تبلغ من العمر 38 عامًا على يد جارتها س، تبلغ من العمر 28 عامًا إثر مشاجرة بينهما بسبب لعب الصغار في الشارع قام بإطلاق الأعيرة النارية عليها من بندقية آلية وأصابتها.

وتم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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