الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

إحالة أطباء بمستشفى نقادة بقنا للتحقيق لعدم تواجدهم بمقار عملهم

مستشفي نقاده المركزي
مستشفي نقاده المركزي

أحال أحمد سلمى نائب رئيس مركز نقادة بقنا وبرفقته أحمد البتيتي رئيس قرية طوخ، الطبيب النوبتجي بقسم النساء والتوليد بمستشفي نقادة للتحقيق لعدم تواجده بالعمل. 

جاء ذلك خلال المرور علي مستشفى نقاده المركزي بطوخ وذلك للتأكد من سير العمل بقسم الاستقبال وباقي الأقسام وتلاحظ عدم وجود الطبيب النوبتجي بقسم النساء والتوليد وتم إحالته للتحقيق.

كما تم إحالة الطبيب بالوحدة الصحية بدنفيق لعدم تواجده بالعمل وتم إحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعليمات محافظ قنا للمحليات

وجاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية، وبتوجيهات ياسر حمادي رئيس المركز، ومتابعة ميدانية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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