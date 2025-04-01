الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عصام كاريكا يغني لعدوية وحسن الأسمر مع سعد الصغير

عصام كاريكا وسعد
عصام كاريكا وسعد الصغير

يستضيف الفنان سعد الصغير اليوم في العاشرة مساء الفنان عصام كاريكا ضمن حلقات العيد التي تذاع على قناة الشمس، وتحدث كاريكا عن نجاحه مع الهضبة عمرو دياب، والكينج محمد منير، وقدم عدد من أغانيه بالإضافة إلى أغانى لبهاء سلطان وعدوية وحسن الأسمر ومحمد سعد. 

 

وقال مؤخرا سعد الصغير: “الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات”. 

 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية فى عيد الفطر المبارك، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسيعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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