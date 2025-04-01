الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف أعمال التطهير والرش بمراكز قنا خلال أيام العيد (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فريق الأمراض المتوطنة بالمديرية بقيادة الدكتور ماجد ريمون مدير إدارة المتوطنة بعمل خطة موسعة تضم كافة مراكز المحافظة بهدف القضاء علي أي حشرات ضارة وتطهير كافة الأماكن العامة والتجمعات المختلفة بالمراكز.

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية على سلامة وصحة المواطنين، والسعي الحثيث نحو القضاء على مسببات الأمراض التي قد تنقل الأمراض فيما بين المواطنين وبعضهم البعض.

رش أماكن التجمعات في قنا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق تعمل على رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة، ولفت إلى جهود فرق المتوطنة بالإدارات الصحية في سعيهم نحو القضاء على ناقلات الأمراض من الحشرات الضارة كالذباب والقوارض والبعوض ومصادر تكاثر تلك تلك الحشرات وخاصة مع إرتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق تستخدم أجهزة الضباب المتطورة والتي تدعم المقاومة والقضاء علي يرقات البعوض بالمصارف والترع المختلفة وكذلك القضاء على الحشرات الزاحفة بدور العبادة المختلفة ومقالب القمامة بالأماكن العامة بواسطة استخدام الرشاشات الظهرية من خلال فرق المتوطنة المدربين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة المتوطنة اعمال التطهير القضاء على الحشرات القوارض قنا محافظة قنا وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر (صور)

توزيع "زلابية" على المارة بشوارع قنا احتفالا بعيد الفطر المبارك (فيديو)

وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بمستشفى الحميات (صور)

رئيس مجلس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال الرصف بطريق جزيرة مطيرة

الأكثر قراءة

سيارة تتحول إلى قطع حديدية ومصرع قائدها في حادث تصادم مروع بطريق السويس (صور)

أب يتنازل عن حقه ويعفو عن المتسببين في وفاة ابنته في المنوفية (فيديو)

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

الإفراج بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر (صور)

ميار الببلاوي عن إيناس النجار: ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروس مبتسمة

التعليم تكشف موعد استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر

الذهب يستهل شهر أبريل بالزيادة ويصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق

قبل الافتتاح الرسمي، 15 فئة مسموح لها بدخول المتحف المصري الكبير مجانًا

منوعات

المزيد

هربًا من الحر، الأطفال يلعبون بنافورة حديقة الأزهر بثاني أيام عيد الفطر (صور)

إقبال الأطفال على الملاهي في الحديقة الدولية احتفالا بثاني أيام عيد الفطر (صور)

كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

بريطانية تلقي ثروة بيتكوين بقيمة 3.8 مليون دولار في القمامة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب ثانى أيام عيد الفطر (آخر تحديث)

انستاباي يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة لعملاء التطبيق اليوم

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء، 350 جنيها لهذا النوع

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكمها وكيفيتها، كل ما تريد معرفته عن صلاة المريض وأحكامها

تفسير حلم الواعظ بالمنام وعلاقته بالتقصير في الدين

سيف الله المسلول.. أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد قرار العزل

المزيد
الجريدة الرسمية