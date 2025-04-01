تكثيف أعمال التطهير والرش بمراكز قنا خلال أيام العيد (صور)

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، فريق الأمراض المتوطنة بالمديرية بقيادة الدكتور ماجد ريمون مدير إدارة المتوطنة بعمل خطة موسعة تضم كافة مراكز المحافظة بهدف القضاء علي أي حشرات ضارة وتطهير كافة الأماكن العامة والتجمعات المختلفة بالمراكز.

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية على سلامة وصحة المواطنين، والسعي الحثيث نحو القضاء على مسببات الأمراض التي قد تنقل الأمراض فيما بين المواطنين وبعضهم البعض.

رش أماكن التجمعات في قنا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق تعمل على رش الأماكن التي بها تجمعات وأماكن تجمع القمامة للحد من تكاثر الحشرات الضارة، ولفت إلى جهود فرق المتوطنة بالإدارات الصحية في سعيهم نحو القضاء على ناقلات الأمراض من الحشرات الضارة كالذباب والقوارض والبعوض ومصادر تكاثر تلك تلك الحشرات وخاصة مع إرتفاع درجات الحرارة في تلك الأيام.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق تستخدم أجهزة الضباب المتطورة والتي تدعم المقاومة والقضاء علي يرقات البعوض بالمصارف والترع المختلفة وكذلك القضاء على الحشرات الزاحفة بدور العبادة المختلفة ومقالب القمامة بالأماكن العامة بواسطة استخدام الرشاشات الظهرية من خلال فرق المتوطنة المدربين.

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