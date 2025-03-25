فرقة رضا تبهر جمهور ساحة الهناجر ضمن فعاليات "هل هلالك" (صور)

ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، اقيمت فعاليات الليلة الثامنة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حفل فرقة رضا للفنون الشعبية

وأحيت فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الثامنة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك.

وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من استعراضاتها التى أشتهرت بها طوال تاريخها الفني، منها: " منها: "الأقصر بلدنا، اسكندرانى، الكرنبة، الحجالة، حلاوة شمسنا، بياع العرقسوس، التنورة، موشح غريب الدار، النوبة"، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة حفل الليلة التاسعة عشرة من البرنامج اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على مد فترة إقامة برنامج هل هلالك حتى ٢٦ مارس بدلا من ٢١ مارس، عقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى حققه برنامج هل هلالك هذا العام.

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