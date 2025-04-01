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رياضة

أزمة في معسكر اتحاد جدة قبل مواجهة الشباب بكأس خادم الحرمين

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الشباب اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفتقد الاتحاد في مباراة اليوم أمام الشباب، ثلاثة لاعبين وهم ستيفين بيرجوين، وحسام عوار، وماريو ميتاي، بداعي الإصابة. 

وذكرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة أن إدارة نادي الاتحاد استقرت على استمرار الجهاز الطبي مع الفريق حتى نهاية الموسم.

و كان النادي كشف عن استعداده لتطبيق خطة شاملة لتطوير القسم الطبي، مع تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض خلال فترة الاستعداد للموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات اللياقة البدنية والحد من الإصابات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والشباب في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
 

تشكيل الشباب المتوقع ضد الاتحاد


حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع - محمد الثاني، ويسلي هوديت، نادر الشراري، روبرت رينان.
- خط الوسط: جلين كامارا، مصعب الجوير. دانيل بودينسي، جياكومو بونافنتورا، كريستيان جوانكا
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.


التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الشباب


حراسة المرمى: رايكوفيتش.
خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عبدالإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش.
خط الوسط: كانتي، فابينيو، عوض الناشري.
خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، صالح الشهري

 

 

وحجز الاتحاد مقعده في الدور نصف النهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد عبوره عقبة الهلال في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي (2-2)، بينما لم نجح الشباب في تخطي الفيحاء بنتيجة (2-1).

 

وأصبح البلجيكي يانيك كاراسكو جاهزا للمشاركة مع الشباب ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغاب   كاراسكو عن المشاركة مع الشباب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التي لحقت به والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية.

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والشباب في كأس الملك


تاريخ مواجهات الاتحاد والشباب في كأس الملك مليء بالإثارة والتنافس الكبير، حيث التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة، فاز خلالها الاتحاد بـ7 مباريات مقابل 3 انتصارات للشباب. سجل لاعبو الاتحاد 17 هدفًا في شباك الشباب، بينما سجل الشباب 15 هدفًا.

 

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بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين روبرت رينان عبد الرزاق حمد الله عبد الله المعيوف كاس خادم الحرمين الشريفين كريم بنزيما

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