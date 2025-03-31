البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات ضد ترامب في هذه الحالة

أعلن رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي بيرند لانج عن حزمة إجراءات قد يتخذها الاتحاد تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته الجمركية.

حزمة إجراءات قد يتخذها الاتحاد تجاه ترامب

وقال لانج إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات الأجنبية واتبع مسار المزيد من تصعيد الصراع التجاري.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 25% على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الجاري.

وصرح لانج موضحا لصحيفة Tagesspiegel: "يوم الأربعاء سنرى ما سيحدث ونرد انطلاقا من ذلك".

وفي رأيه، فإن الاتحاد الأوروبي يخوض بالفعل حربا تجارية مع الولايات المتحدة، كما سيؤدي فرض الرسوم على السيارات في الثاني من أبريل إلى تصعيد هذا الصراع.

وتابع عضو البرلمان الأوروبي أنه لا يمكن حتى الآن تقييم الضرر الناجم عن الرسوم الأمريكية بدقة، لأنه من غير المعروف "إلى أي مدى سيذهب ترامب".

أضرار اقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات

وأضاف لانج: "من المرجح أن تتسبب رسوم بنسبة 25% على السيارات وحدها في أضرار اقتصادية بعشرات المليارات من الدولارات. لكن من الممكن أن نواجه أكثر من ذلك: في خطاب ألقاه مؤخرا، ذكر ترامب الأخشاب والمنتجات الصيدلانية. ومن المفاوضات بين المفوضية الأوروبية وإدارته، نعلم أن الهندسة الميكانيكية والنحاس وأشباه الموصلات هي أيضا على رادار الأمريكيين. وفي بروكسل، يعتقد البعض أن ترامب يمكن أن يفرض رسوما باهظة على جميع السلع الأوروبية دون استثناء".

كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل على اتخاذ إجراءات للرد على ترامب.

وقال عضو البرلمان الأوروبي: "تاريخ "الإجراءات الانتقامية" المحتملة معروف سيصبح معروفا في 14 أبريل. ويجري تطوير القانون القانوني المناسب".

كما أكد أن الإجراءات الأوروبية قد تشتمل على مختلف السلع الصناعية والمنتجات الزراعية.

وقال لانغ: "ستشمل القائمة جميع أنواع السلع المصنعة، مثل إطارات النوافذ أو الأنابيب، والتي يأتي الكثير منها من الولايات المتحدة. أتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على الملابس ذات العلامات التجارية عالية الجودة أو المنتجات الزراعية مثل فول الصويا، حيث نشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة".

ويتوقع رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ألا تتضمن قائمة الإجراءات الانتقامية الرسوم الجمركية على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية من الولايات المتحدة، على سبيل المثال، من شركة أبل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم بعد النظر في التدابير ضد الخدمات الأمريكية مثل PayPal.

في الوقت نفسه، قال لانغ إنه “لا يستبعد أي شيء، كما صرحت المفوضية الأوروبية من قبل، إذا استمر ترامب في التصعيد”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.