فليك يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، صعوبة المباراة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد والمقرر لها غدًا، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "إنها مباراة مختلفة لأنها ستكون كنهائي قبل النهائي، الجميع يريد الوصول إلى النهائي. يمكن لبرشلونة أن يفخر بما يفعله، يعملون كثيرًا.. لقد استحقوا كل ما حققوه".

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: "نحن راضون عن مستوى الالتزام وفي كل موقف يجدون الاستجابة الصحيحة، وحتى الآن لم نصل إلى أي مكان. لن تكون مباراة سهلة. لديهم مدرب رائع، يعرفون كيف يلعبون ويقاتلون حتى الدقيقة الأخيرة".

وتابع فليك: "فزنا بكأس السوبر، لكن ذلك أصبح من الماضي. نريد كأس الملك ولن يكون الأمر سهلًا.. أتلتيكو فريق رائع. يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، ويعرف كيف يلعب. ستكون مباراة صعبة جدًا بالنسبة لنا".

وعن جاهزية البرازيلي رافينيا قال المدير الفني لبرشلونة: "لقد تعافى رافينيا تمامًا، وهو جاهز للمشاركة في المباراة غدًا بنسبة 100%".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب واندا ميتروبوليتانو لمتابعة قمة من قمم الكرة الإسبانية، والتي تجمع أتلتيكو مدريد مع برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025، في التاسعة والنصف مساء الغد بتوقيت القاهرة.

وتعادل برشلونة مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 في لقاء الذهاب.

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