الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كرة القدم تتصدر المشهد بحديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

احتفال المصريين بعيد
احتفال المصريين بعيد الفطر، فيتو

حرصت العديد من العائلات على احضار الكرات إلى حديقة الأزهر للعب كرة القدم مع أطفالهم والاحتفال بثاني أيام عيد الفطر وسط الطبيعة الخلابة.

ورصدت عدسة “فيتو” لعب الأطفال بالكرة مع آبائهم في حديقة الازهر بمنطقة القاهرة القديمة، حيث اتجه العديد من المواطنين للحدائق العامة في محافظتي القاهرة والجيزة للاستمتاع بالهواء النقي والاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك. 

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. 

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين. 

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حديقة الازهر ثاني ايام عيد الفطر عيد الفطر حديقة الازهر بمنطقة القاهرة القديمة عيد الفطر المبارك

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