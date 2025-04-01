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رياضة

الكرة الطائرة، التقرير الطبي يحسم موقف محترفي الأهلي من بطولة أفريقيا

الأهلي
الأهلي

الكرة الطائرة، منح الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي سيدات، الضوء الأخضر لمشاركة اللاعبة المحترفة تيتيانا بوكان، مع المارد الأحمر في نهائيات البطولة الأفريقية للأندية المقرر إقامتها في نيجيريا.

وجاء تقرير الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن اللاعبة المحترفة ستكون جاهزة للمشاركة عقب انتهاء منافسات دور المجموعات.

 تيتيانا بوكان
 تيتيانا بوكان

وأثبتت الأشعة التي خضعت لها اللاعبة عن إصابتها بتمزق في أحد أربطة الكاحل الأيسر، وهو ما تطلب خضوعها لبرنامج تأهيلي مكثف.

وتعرضت تاتيانا للإصابة أثناء مواجهة سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، وغابت على أثرها عن مواجهة الزمالك فى النهائي.

وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لقب الدوري الممتاز، قبل أن يخسر لقب بطولة كأس مصر أمام الزمالك.

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