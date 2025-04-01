الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مدينة قوص بقنا يتفقد المستشفى المركزي في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

رئيس مدينة قوص بقنا
رئيس مدينة قوص بقنا خلال التفقد،فيتو

تفقد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص برفقة نائبه فراج الوحش، ظهر اليوم، مستشفى قوص المركزي، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد رئيس المركز أقسام  المستشفى المختلفة خاصة قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي موجها القائمين علي المنظومة الطبية بها  بضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين علي المستشفي، وموصيا طاقم الأطباء والتمريض بحسن استقبال المرضى وحسن معاملاتهم  وتقديم الخدمات الطبية لهم علي نحو الذي يلقى رضاهم.

احااة المتغيبين للتحقيق بقنا

كما اطمأن رئيس المركز على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم الأقسام وفقا لما هو مبين بجداول النبوتجيات.

وأمر مسئولي المتابعة بحصر نسب الحضور والغياب من واقع السجلات واحالة المتغيبين الي التحقيق مؤكدًا  أن الدولة تهدف إلى توفير خدمة صحية متكاملة لمرضي من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

واستمع حسين الزمقان رئيس المركز خلال زيارته إلى عددا من  المواطنين والمرضى، وقام بسؤالهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين مستوى الخدمات الطبية بشكل يلقي رضا المواطن ومتلقي الخدمة.

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